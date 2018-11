funerali vittime di Casteldaccia

Funerali delle vittime di Casteldaccia nella Cattedrale di Palermo: domani lutto cittadino

In occasione dei funerali delle vittime del maltempo. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha proclamato il lutto cittadino.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in occasione dei funerali delle vittime del maltempo che saranno celebrati domani, alle ore 11, nella Cattedrale di Palermo, ha proclamato il lutto cittadino e ha disposto che siano esposte le bandiere a mezz'asta negli edifici comunali.

Anche l’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza Casteldaccese intendono manifestare, in occasione del funerale, il proprio dolore per il tragico evento accaduto la sera di sabato 3 novembre 2018, con il seguente comunicato "il Sindaco invita tutti i concittadini, le istituzione pubbliche, tutte le organizzazioni pubbliche e private, a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, in segno di raccoglimento e rispetto verso le vittime."

