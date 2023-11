Funerali studente suicida

Funerali studente suicida a Palermo, Lagalla: ''Serve massimo impegno istituzioni e scuole per fronteggiare disagio tra i giovani''

''Quanto accaduto induce inevitabilmente le istituzioni a interrogarsi e a profondere il massimo impegno, insieme alla comunitÓ scolastica, per fronteggiare il disagio tra i giovani'', dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2023 - 16:08:09 Letto 810 volte

«Nel giorno dell’addio allo studente della scuola "Vittorio Emanuele Orlando", il mio pensiero e la mia vicinanza vanno ai suoi familiari in questo drammatico momento. Qualunque siano le cause che hanno spinto il tredicenne al tragico gesto, e sulle quali sono in corso le indagini, quanto accaduto induce inevitabilmente le istituzioni a interrogarsi e a profondere il massimo impegno, insieme alla comunità scolastica, per fronteggiare il disagio tra i giovani».



Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!