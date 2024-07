Festino Santa Rosalia 2024

Fuochi d'artificio Festino Santa Rosalia, Arcoleo: ''Soldi andati in fumo per meno di un'ora. Si sarebbero potute fare e realizzare altre cose per Palermo''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2024 - 09:20:05 Letto 906 volte

"A guardare i fuochi d'artificio pensavo a quanti soldi andavano in fumo per meno di un'ora, festeggiare i quattrocento anni era doveroso e necessario. Ma una città come Palermo ha necessità di fare anche altro, cose concrete che lascino il segno e che non spariscano nel giro di tre ore, penso a quante cose con questi soldi si sarebbero potute fare e realizzare, impiegando parte di queste risorse.

Santa Rosalia sicuramente avrebbe bendetto "per la sua storia e il suo modo di essere devota" festeggiamenti meno altisonanti e piu concretezza per la sua amata Palermo a partire dalla dignità economica per chi ancora dopo 27 anni non ha stipendio adeguato su 36 ore settimanali e di tantissime altre criticità che la nostra amata Palermo ha sulle spalle".



Lo dichiara il Capogruppo del PD al Comune Rosario Arcoleo.

Fonte: Comune di Palermo

