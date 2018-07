Raccolta differenziata

''Furbetti'' dei rifiuti, la festa è finita: arriva il numero di telefono per segnalare chi non differenzia

Il servizio della polizia municipale sarà attivo nei prossimi giorni: con una telefonata sarà possibile segnalare il vicino inadempiente

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2018 - 11:26:30 Letto 427 volte

Nel vostro condominio c'è chi non rispetta gli orari di conferimento della spazzatura? Avete notato che quando è il fatidico giorno di carta e cartone, c'è un sacchetto maleodorante che contiene tutt'altro? Dai prossimi giorni, un numero di telefono vi permetterà di porre fine a tutto questo.

Lo assicura Gabriele Marchese, comandante della polizia Municipale di Palermo, dando una spinta al processo - tante, troppe volte interrotto e rallentato - di ulteriore civilizzazione della città. Si partirà con le dimensioni adeguate: il nuovo numero di telefono, un cellulare, sarà gestito da un paio di agenti; non è escluso, in caso di aumento dei carichi di lavoro per il centralino, il proporzionale aumento del dispiego di forze.

Proprio l’altro ieri il servizio ha permesso agli agenti di identificare e multare un "furbetto della differenziata", sorpreso mentre abbandonava candidamente i rifiuti in strada. E non si tratta di casi isolati: sempre l'altro ieri, la polizia municipale ha comminato 49 sanzioni da 167 euro ciascuna per il fenomeno della "migrazione" dei rifiuti, ovvero il conferimento fuori orario in massima parte a opera dei residenti dei Comuni confinanti con Palermo, che trasportano i rifiuti in auto per poi disfarsene nel primo cassonetto in città. Un fenomeno da ben 40 tonnellate in più da smaltire, stima il Comune di Palermo, con un rincaro dei costi di gestione degli impianti. Insomma, vale la pena fare una telefonata.

