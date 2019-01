incidente

Furgone va contromano e si schianta dopo un inseguimento con la Polizia

Grave incidente e caos in viale Regione Siciliana a Palermo. Dopo aver rubato un furgocino viene sorpreso dalla polizia ed è iniziato l'inseguimento. Il ladro nel tentativo di sfuggire agli agenti ha imboccato viale Regione siciliana nella corsia centrale direzione Catania, percorrendola nel senso opposto. direzione Trapani. Il furgone si è schiantato contro un'auto che viaggiava regolarmente e contro una volante della polizia che stava inseguendo il mezzo rubato. Il ladro ha terminato la sua corsa contro un albero.

L'incidente è avvenuto all'altezza del sottopassaggio di via Da Vinci. Il bilancio è di quattro persone ferite: il ladro che è stato scortato in ospedale dalla polizia, la conducente della vettura che procedeva nel corretto senso di marcia e due poliziotti a bordo della volante che inseguiva il mezzo. I feriti sono stati trasportato a bordo di quattro ambulanze negli ospedali Ingrassia, Civico e Villa Sofia. Sembra che nessuno sia rimasto ferito gravemente. Il traffico della zona è andato in tilt. Gli agenti delle polizia municipale stanno effettuando i rilievi e una pattuglia sta facendo defluire le auto incolonnate.

