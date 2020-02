Furti nei supermercati

Furti al Conca d'Oro e Lidl: arrestati due taccheggiatori seriali

Arrestati in flagranza di reato per furto nei supermercati due giovani palermitani.

27/02/2020

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione Palermo Resuttana Colli hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato D.A.v. 27enne e R.A. 25enne, entrambi palermitani.

Durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, i militari hanno accertato che i due introdottisi all’interno del supermercato “Auchan” del centro commerciale “Conca D’oro” asportavano generi alimentari, non di prima necessità, cercando di guadagnare l’uscita dal negozio.

Dalla successiva perquisizione personale e veicolare, è emerso che i predetti erano in possesso di altri prodotti trafugati al “Lidl” di Palermo via Bernini e di varie bottiglie di alcolici per un valore di circa 1000 euro arraffate nel medesimo supermercato “Auchan”.

Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo; l’intera refurtiva è stata restituita ai rispettivi proprietari.

