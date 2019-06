allaccio abusivo

Furti di energia in via Brigata Aosta: 42 allacci abusivi, 3 arresti e 39 denunce

Via Brigata Aosta, condominio allacciato abusivamente alla rete elettrica: 3 arresti e 39 denunce

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/06/2019 - 09:29:50 Letto 446 volte

È il risultato di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, supportati da alcune squadre di verificatori della società E-Distribuzione.

Il condominio in questione è il cosiddetto “palazzo di ferro”, in via Brigata Aosta, già noto alle cronache dal 18 febbraio scorso con l’operazione Pellicano.

In quell’occasione gli uomini dell’Arma avevano smantellato un gruppo criminale che gestiva una piazza di spaccio di stupefacenti.

A seguito dell’intervento dei carabinieri è risultato che 42 alloggi dei 72 complessivi erano collegati abusivamente alla rete elettrica.

Sono stati arrestati per furto aggravato: Chiarelli Roberto Antonino, palermitano classe 1968, Sanfilippo Simone, palermitano classe 1974 e Arcuni Salvatore, palermitano classe 1990, di fatto già sottoposti agli arresti domiciliari, mentre sono 39 i condomini deferiti in stato di libertà con la medesima accusa.

L’autorità giudiziaria a seguito del giudizio direttissimo ha convalidato gli arresti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!