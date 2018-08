ballarò

Furti e rapine con un'arma finta, trovata refurtiva a Ballarò. Denunciate cinque persone

La lista della merce rubata è lunga: rinvenuti anche carte di credito e uno scooter recentemente rubato nel centro di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2018 - 13:39:38 Letto 401 volte

Uno scooter con il cilindretto di accensione palesemente manomesso, un impianto stereo, 14 smartphone di varie marche, una consolle Sony PS2, due carte di credito e vari documenti cartacei: è lunga la lista della refurtiva ritrovata dalla polizia di Stato a Ballarò, di cui sono responsabili cinque persone denunciate.

Furti come quello dello scooter, di recente segnalato in centro, ma anche rapine commesse con una pistola giocattolo priva del tappo rosso, rinvenuta tra la merce rubata e corrispondente per forma e colore alla descrizione di alcune vittime. Gli agenti del commissariato “Oreto-Stazione”, che si sono avvalsi anche dell’ausilio di unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, sono giunti in un’abitazione di via Porta di Castro, in un monovano al piano terra di una palazzina abitata da due cittadini ghanesi e da un nigeriano recentemente arrestato e attualmente detenuto. Anche in una seconda abitazione nella stessa via, dove risiedono due palermitani, sono stati rinvenuti alcuni oggetti di dubbia provenienza tra cui un telefono cellulare oggetto di rapina. Le cinque persone sono state denunciate per ricettazione e la merce posta sotto sequestro.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

