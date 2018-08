furti in villa

Furti irrisolti per oltre un anno, trovato il ladro dell'Addaura

Appena ventenne e con un passato burrascoso, il tunisino autore di cinque colpi in villa era riuscito ad allontanarsi da Palermo trovando un domicilio di fortuna a Roma

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2018 - 15:41:46 Letto 341 volte

Di Pepposki di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12855545

Era riuscito a farla franca per oltre un anno, nonostante i cinque furti in appartamento commessi nella zona residenziale dell'Addaura. Ora la polizia di Stato è riuscita ad assicurare alla giustizia il ladro, un cittadino tunisino di appena 20 anni. Il giovane, dal burrascoso passato fatto di piccoli reati e un provvedimento espulsivo dal territorio nazionale, fino a pochi giorni fa risultava orbitare nel territorio di Roma.

Tra il giugno e il luglio del 2017, periodo dei cinque colpi all'Addaura, i poliziotti del Commissariato di Mondello avevano maturato la convinzione che l'autore delle razzie fosse la stessa persona. Ipotesi confermata dalla visione incrociata dei filmati di sorveglianza girati in due ville visitate, e poi anche dagli esiti della Polizia Scientifica in merito ai rilievi delle impronte papillari lasciate negli ambienti messi a soqquadro dal malvivente.

Si è così risaliti al cittadino tunisino che, allontanatosi dal comune palermitano, aveva stabilito un domicilio di fortuna a Roma. E anche nella capitale il giovane era "riuscito" a delinquere, tanto da risultare destinatario di un provvedimento di obbligo di presentazione presso un Commissariato romano. Grazie anche alla collaborazione tra le questure di Palermo e Roma, i poliziotti palermitani sono riusciti a intercettarlo e arrestarlo, notificandogli il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Palermo per i cinque furti in villa.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

