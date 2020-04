furti

Furti nelle villette dell'Addaura: due arresti a Palermo

La Polizia di Stato in due distinte occasioni ha tratto in arresto due palermitani colti nella flagranza di furto.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il 33enne palermitano di Cruillas, Porretto Antonino, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti in materia di reati predatori. Il giovane dovrà rispondere del furto di una bicicletta elettrica sottratta davanti un’edicola di Mondello e di due tentativi di furto e violazione di domicilio ai danni di altrettante villette dell’Addaura. Il tutto consumato nel breve volgere di poche ore. Arrestato anche l’autore di un furto all’interno di un esercizio commerciale di via Resuttana, Somma Nicolò, palermitano 27enne dello Zen.

A procedere agli arresti gli agenti del Commissariato di P.S. San Lorenzo, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio in ambito cittadino.

Nelle prime ore del pomeriggio dell’altro ieri la Centrale Operativa della Questura ha diramato una nota di furto di una bicicletta elettrica, appena avvenuto nei pressi di un’edicola di Mondello, fornendo al contempo la descrizione del potenziale autore ed alcuni particolari del velocipede indicati dalla vittima del furto e da alcuni testimoni. Gli agenti, convergendo rapidamente sul luogo interessato e perlustrando attentamente l’intera zona, hanno intercettato il malvivente nei pressi di piazza Vergine Maria, mentre a bordo della bicicletta appena rubata tentava di dileguarsi. Inutile ogni suo tentativo di fuga: in un attimo gli agenti lo hanno bloccato, riconoscendolo oltretutto quale autore in passato di episodi analoghi. Nello stesso contesto Porretto è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentato furto aggravato e violazione di domicilio dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Mondello”, nell’ambito delle indagini avviate qualche ora prima in relazione a due tentativi di furto all’interno di due villette dell’Addaura e segnalati dai rispettivi proprietari che avevano notato la presenza furtiva del giovane, descrivendolo compiutamente, nelle pertinenze delle proprie abitazioni. Sviluppando poi gli elementi raccolti presso le due abitazioni e i dettagli forniti dalle vittime dei reati, i poliziotti hanno identificato Porretto quale autore dei due episodi.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, inoltre, stanotte hanno sventato un furto all’interno di un esercizio commerciale di via Resuttana, sorprendendo l’autore, Somma Nicolò, all’interno di un cortile di pertinenza del locale. Determinanti per il buon esito dell’intervento le informazioni fornite in diretta telefonica alla Centrale Operativa della Questura dal proprietario dell’esercizio attraverso il sistema di videosorveglianza collegato al proprio cellulare, da cui si era accorto dell’effrazione di una porta posteriore del locale ed aveva immediatamente allertato la Polizia di Stato. Ispezionato attentamente l’interno dell’esercizio commerciale e le sue pertinenze, gli agenti hanno scovato il malvivente nascosto dietro alcuni recipienti d’acqua, con addosso guanti da giardinaggio ed un levarino (piede di porco); poco distante hanno recuperato anche due sacchetti con all’interno il materiale asportanto: un ipad, un motorino d’acqua e la somma di circa 700 euro in monete contenute all’interno di una latta usata come salvadanaio.

Fonte: Polizia di Stato

