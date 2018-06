serie di furti

Furti seriali al centro commerciale, sgominata baby gang dello ZEN 2 *VIDEO*

Modalità d'azione semplici ma efficaci avevano permesso ai quattro giovani di trafugare un vero e proprio bottino. Per loro una serie di provvedimenti mirati alla loro stessa tutela

Ben 12 furti tra tentati e riusciti, nel periodo da novembre 2017 ad aprile 2018, ai danni prevalentemente di negozi di abbigliamento del centro commerciale Conca d'Oro di Palermo; ad incastrarli le telecamere di sorveglianza. I carabinieri della compagnia San Lorenzo di Palermo hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di 4 minori palermitani dello ZEN 2, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili di più reati contro il patrimonio.

Per tre di loro, il gip del Tribunale per i minorenni ha applicato delle prescrizioni per la durata di due mesi, indicando ai soggetti di non uscire di casa prima delle ore 8.00 e rientrarvi entro le ore 20.00, di non frequentare soggetti pregiudicati o ambienti a rischio di devianza, e di non fare ingresso in nessun centro commerciale o in grandi magazzini in Palermo e provincia.

Per il quarto giovane invece si è proceduto all’emissione del "collocamento in comunità", provvedimento suggerito dall'atteggiamento recidivo del giovane, che anche dopo essere stato scoperto ha continuato a perpetrare furti.

Modalità d'azione semplici ma efficaci: la “baby gang” prima procedeva a rompere i dispositivi antifurto applicati sui giubbotti esposti e poi, dopo averli indossati, usciva di fretta dal centro commerciale. Ma nell’elenco degli oggetti trafugati, dove possibile restituiti ai legittimi proprietari, ci sono anche un overboard e un orologio.

I provvedimenti scaturiscono dalle indagini coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e condotte dalla stazione dei carabinieri di Palermo "San Filippo Neri". I giovani ladri sono stati riconosciuti dagli investigatori dopo attente analisi dei fotogrammi raccolti in fase di registrazione dei furti.

