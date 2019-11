furti

Furto alla scuola Impastato

Dopo l'ennesimo atto di vandalismo dello scorso giugno, questa volta i ladri sono entrati dalla palestra per introdursi indisturbati nei locali della scuola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2019 - 14:36:39 Letto 350 volte

Ennesimo furto alla scuola Impastato di Palermo: dopo l’ennesimo atto di vandalismo dello scorso giugno, questa volta i ladri sono entrati dalla palestra per introdursi indisturbati nei locali della scuola, approfittando della totale mancanza di illuminazione e di sorveglianza. A denunciare l’accaduto Fabio Teresi, presidente della V Circoscrizione di Palermo, assieme a V circoscrizione di Palermo, consigliere della medesima circoscrizione: «la V Circoscrizione – dichiara il presidente Teresi – da tanti anni ormai, ha fatto del rapporto con le scuole una delle proprie priorità. Da esse passano tutti i cittadini siano essi alunni, genitori o istituzioni e se falliamo nella tutela della scuola non possiamo immaginare di tutelare un'intera città. Oggi non ci preme fare la conta di cosa eventualmente è stato rubato o vandalizzato, oggi è il giorno di reagire».

Per rispondere ai continui atti vandalici, in programma una fiaccolata per sensibilizzare la comunità sull’argomento. «La Scuola è il primo ed il più importante bene comune. Con il supporto della Dirigente Scolastica Silvia Schiraldi, dei docenti e delle famiglie – continua il consigliere Altadonna - e con il coinvolgimento dell'amministrazione abbiamo intenzione di organizzare una fiaccolata per sensibilizzare il quartiere verso la tutela della scuola. Abbiamo il dovere di dimostrare ai nostri figli - ha detto Daniela Testa Presidente del Consiglio di Istituto della Scuola - che vogliamo contribuire al loro benessere non solo in seno alla famiglia ma anche nella partecipazione a scuola, ecco perché cogliamo l'invito di Altadonna e Teresi ad organizzare la fiaccolata alla quale speriamo partecipino tutti i genitori. E non solo, invito tutti gli abitanti del quartiere. Visto che la scuola è un bene comune».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!