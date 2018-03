Furto di rame

Furto di rame alla Favorita. Orlando ''Evidente presenza di crimine organizzato''

Le dichiarazioni del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando riguardo al furto di rame alla Favorita...

Le dichiarazioni del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, riguardo al furto di rame alla Favorita: "Se fosse stata necessaria una prova della esistenza di una organizzazione criminale strutturata dietro il mercato e il traffico del rame, crediamo non vi sia conferma migliore di quanto avvenuto stanotte alla Favorita. Il furto di oltre 4 chilometri di cavi in un colpo solo non può essere certo essere opera di qualche balordo, ma richiede una attenta pianificazione e una ben strutturata organizzazione. A fare le spese di questa mafia del rame è l'intera comunità i cui servizi subiscono danni gravissimi con costi elevati in termini economici e di sicurezza. Anche per questo chiediamo che il tema sia affrontato ai più alti livelli investigativi e della sicurezza pubblica".

