Furto negli uffici di Manifesta

Furto nella sede di Manifesta12.

19/06/2018

Furto nella sede di Manifesta12, la biennale itinerante d’arte contemporanea allestita quest’anno a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre.

A pochi giorni dall’inaugurazione, i ladri si sono introdotti nelle sede del teatro Garibaldi in piazza Magione e hanno portato via computer e attrezzatura necessari per l’organizzazione dei biglietti.

Il danno è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia.

