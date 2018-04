Furto

Furto nella notte all’interno del bar Manila di via Galileo Galilei 155 a Palermo. Secondo una prima ricostruzione ignoti sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale, portando via la cassa con dentro 400 euro in contanti ed altri oggetti all’interno dal bar pasticceria.

Il responsabile del locale questa mattina si è accorto che c’era qualcosa di strano, cercando di entrare nel locale. Dentro ha trovato tutto a soqquadro e ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto gli agenti delle volanti della polizia di stato hanno constatato il furto.

L'imprenditore si è recato al commissariato più vicino per denunciare i fatti. Purtroppo sembra che al Manila non ci fossero telecamere di videosorveglianza attive.

