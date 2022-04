gas

Gas, Cingolani: ''Non avremo problemi, stiamo anticipando stoccaggi per le riserve invernali''

L'obiettivo dell'Italia è di ''diventare indipendenti dalla Russia in tempi molto rapidi'', spiega il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

"Se fosse interrotto oggi il gas, non avremmo grossi problemi per i prossimi mesi caldi, però dovremmo essere molto attenti agli stoccaggi, cioè alle riserve invernali ma stiamo lavorando con ampio anticipo". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, commentando l'ipotesi di una eventuale mancanza delle forniture russe e spiegando che obiettivo dell'Italia è di "diventare indipendenti dalla Russia in tempi molto rapidi".

