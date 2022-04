gas

Gas, firmata l'intesa tra Italia e Congo per l'aumento delle forniture

L'accordo prevede "l'accelerazione della produzione tramite lo sviluppo di un progetto di gas naturale liquefatto". L'avvio previsto nel 2023.

Italia e Congo hanno firmato l'intesa per aumentare le forniture di gas da parte del Paese africano.

I ministri Di Maio e Cingolani, accompagnati dall'Ad di Eni, Claudio Descalzi, dopo un colloquio con il ministro degli Esteri congolese Jean-Claude Gakosso, hanno sottoscritto la dichiarazione d'intenti con il ministro congolese per gli idrocarburi, Bruno Jean Richard Itoua. Quindi è stato firmato anche un accordo in ambito energetico tra Descalzi e lo stesso ministro.

In particolare, l'intesa prevede "l'accelerazione e l'aumento della produzione di gas in Congo, in primis tramite lo sviluppo di un progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) con avvio previsto nel 2023 e capacità a regime di oltre 3 milioni di tonnellate all'anno (oltre 4,5 miliardi di metri cubi/anno). L'export di Gnl permetterà di valorizzare la produzione di gas eccedente la domanda interna congolese. Lo rende noto l'Eni.

Anche l'accordo tra l'Italia e l'Angola, sottoscritto mercoledì, prevede nuove attività nel settore del gas naturale per aumentare l'export verso il nostro Paese.

