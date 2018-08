sequestro

Gazebo abusivo in viale Michelangelo, la municipale restituisce il marciapiede ai cittadini

Lo ''stand'' di vendita improvvisato risultava sprovvisto di autorizzazioni. L'intervento è il secondo in due settimane, con l'obiettivo di salvaguardare il decoro minato dalle bancarelle abusive

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2018 - 15:03:03 Letto 445 volte

Stamattina, in viale Michelangelo all'angolo con via Brunelleschi, la polizia municipale ha sequestrato e avviato a distruzione uno "stand" di vendita improvvisato, abbandonato sul marciapiedi.

Il gazebo non risultava provvisto di autorizzazioni di alcun tipo, così gli agenti del nucleo commercio su area pubblica - con l'ausilio del personale della Rap - hanno provveduto al sequestro. Oltre al gazebo di circa 25 metri quadrati, rimossi anche un banco con ripiano, un mobile in alluminio e i circa 100 chili di materiale in ferro e alluminio di cui era composta la struttura.

L'intervento rientra nel piano di decoro urbano predisposto dal comandante Gabriele Marchese, e segue un altro intervento eseguito la settimana scorsa in via dei Cantieri all'angolo con via Antonello da Messina, dove è stata sequestrata una bancarella abbandonata composta da rastrelliere. Anche in quel caso, il materiale ferroso è stato destinato alla distruzione tramite la Rap.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

