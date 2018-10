assolto Crocetta

Gela: Rosario Crocetta assolto dal reato di diffamazione

Il giudice monocratico di Gela, Marisa Marino, ha assolto l'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, querelato per diffamazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2018 - 08:38:18 Letto 350 volte

Il giudice monocratico di Gela, Marisa Marino, ha assolto l’ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, querelato per diffamazione, tre anni e mezzo fa, dall’ex presidente locale dei Verdi, Saverio Di Blasi. Per il Tribunale “il fatto non sussiste”.

Di Blasi aveva depositato la querela sentendosi tirato in causa dalle dichiarazioni di Crocetta che aveva parlato, durante un comizio, di alcune persone che di giorno facevano gli ambientalisti e che di sera frequentavano personaggi mafiosi. L’ex governatore è stato difeso dall’avvocato Vincenzo Lo Re.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!