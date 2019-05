Anci Sicilia

Gelarda entra nel consiglio regionale dell'Anci Sicilia

Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale enti locali, è stato eletto nel consiglio regionale dell'associazione dei Comuni siciliani presieduta dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

In Sicilia, la Lega entra per la prima volta nel consiglio dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani che nell’Isola è presieduta dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Lo fa con Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio proprio nel Consiglio comunale del capoluogo siciliano, oltre che responsabile regionale enti locali del partito, l’uomo sul quale ha puntato Matteo Salvini per strutturare la Lega nell’Isola.

“Sono orgoglioso di essere il primo esponente istituzionale leghista ad entrare a far parte in Sicilia di questo importante organismo e potere così rappresentare Salvini nei territori siciliani - dice Gelarda, in corsa per le elezioni europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna - . È un segnale tangibile di come la Lega si stia radicando sempre di più nell’Isola, grazie all'attività svolta negli ultimi mesi per il rilancio di questa regione sotto la guida del senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno, commissario del nuovo corso della Lega in Sicilia”.

