nuove forze dell'ordine

Gelarda: ''Salvini manda nuove forze dell'ordine in Sicilia, Orlando non fa nulla di concreto per la città''

''In Sicilia arriveranno poco meno di 700 nuovi uomini in divisa. Oltre di 100 a Palermo'', a dirlo è Igor Gelarda.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2019 - 09:23:18 Letto 423 volte

"La politica dei fatti di Matteo Salvini farà sì che in Sicilia arriveranno poco meno di 700 nuovi uomini in divisa. Oltre di 100 a Palermo. Il risparmio sul business dell'immigrazione e gli investimenti sulle politiche per la sicurezza, hanno dato come frutto immediato quello di poter avere più uomini in divisa in giro per la nostra isola e per tutta l'Italia." A dirlo è Igor Gelarda responsabile regionale enti locali della Lega e capogruppo della Lega a Palermo.

"Si tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno per polizia e carabinieri in Sicilia, vittime, come tutti i cittadini italiani del resto, di un quindicennio di disattenzione da parte dei governi che si sono succeduti. Nel frattempo - continua gelarda parlando della cittadella della polizia - chiederò direttamente l'intervento della Regione per sbloccare la vicenda della cittadella della polizia. Cercherò di riportare in consiglio comunale La discussione, Perché non si può bloccare una struttura che permetterebbe ai poliziotti di lavorare meglio e ai migranti regolari di poter accedere più facilmente a tutti i servizi necessari per il rinnovo della loro documentazione. Se è necessario potenziare la zona con delle navette ad alta frequenza che si faccia pure, ma non si può non dare una risposta alla città."

La sintesi comunque questa, all'immobilismo dal sindaco Orlando si contrappone La politica del Fare del ministro Salvini

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!