Gelarda: un ringraziamento a tutti gli abbonati dei Teatro Massimo e Politeama per il sostegno offerto

''Ringrazio tutti gli abbonati del Teatro Politeama e del Teatro Massimo per non avere richiesto il rimborso delle quote versate per l'acquisto degli abbonamenti'', dichiara Igor Gelarda, Lega.

Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Igor Gelarda attraverso un post sulla propria pagina Facebook ha ringraziato tutti gli abbonati della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana - Teatro Politeama e del Teatro Massimo per non avere richiesto il rimborso delle quote versate per l’acquisto degli abbonamenti per le stagioni sinfonica e lirica interrottasi a fine febbraio per l’emergenza Covid – 19, contribuendo così al sostegno delle due prestigiose Fondazioni e del personale.

"E’ una grande tristezza vedere tutti i teatri e i cinema palermitani chiusi, teatri con una grande storia come il Massimo ed il Politeama, dove le attività lirico sinfoniche sono annullate", dichiara Gelarda.

"Avverto le stesse preoccupazioni espresse dal Sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone di che cosa sarà il domani, considerato che le misure di contenimento del virus dureranno ancora molto tempo e, ovviamente i teatri e i cinema apriranno per ultimi, forse addirittura tra un anno. A questo punto bisogna garantire i posti lavoro a tempo indeterminato e registrata la meravigliosa solidarietà degli abbonati dei due teatri, sono convinto che un gesto concreto e pubblico di grande amore da parte del sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo Francesco Giambrone e del sovrintendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana - Teatro Politeama Antonino Marcellino in favore dei due teatri potrebbe essere quella di rinunciare pubblicamente alle loro indennità, o a parte di essa. Indennità che tanto nel caso di Giambrone quanto di Marcellino ammontano a svariate decine di migliaia di euro annui, considerata la delicatezza e l’importanza dell’incarico da essi rivestito. Considerato anche il fatto che entrambi i sovrintendenti hanno difficoltà a dare esecuzione alle obbligazioni discendenti dai contratti a tempo sottoscritti a causa dell’annullamento delle stagioni artistiche e con certezza anche di quelle estive. Considerato che per gli aspetti amministrativi delle due fondazioni sono sufficienti i dirigenti amministrativi che lavorano da casa, con lavoro agile."

