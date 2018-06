donazione

Genitori di un piccolo paziente guarito donano macchinario al Villa Sofia-Cervello

L'apparecchio donato da Vanni e Daniela Sorrentino servirà a facilitare prelievi e accessi vascolari sui giovanissimi pazienti del reparto di pediatria

Pubblicata il: 18/06/2018

Riconoscenza e solidarietà all'ospedale Villa Sofia-Cervello. I genitori di un bambino curato nell'ospedale hanno donato al reparto di pediatria, in segno di riconoscenza, un apparecchio per la visualizzazione delle vene in pazienti con accessi venosi difficoltosi.

Vanni e Daniela Sorrentino hanno consegnato al direttore Nicola Cassata il "Vein Viewer Flex", dispositivo ad infrarossi per la visualizzazione del sistema venoso superficiale, necessario per facilitare i prelievi e il posizionamento di accessi vascolari periferici in situazioni difficili. Il dispositivo consente la localizzazione della vena e di verificarne il suo percorso e pervietà, riducendo così le veni-punture dolorose, spesso ripetute, per il posizionamento di cateteri vascolari.

Il gesto ha un forte carattere emotivo, ma anche un'enorme rilevanza nell'attività quotidiana dei professionisti sanitari: “L’uso di tale apparecchiatura – sottolinea Cassata – consente di ridurre il dolore e lo stress generato da ripetute ago-punture e anche le percentuali di insuccesso da parte dei sanitari. È un ulteriore passo concreto verso l’umanizzazione dell’assistenza”.

