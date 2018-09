Genova, Ok al nuovo ponte Polcevera presentato il progetto

Immagine genova.24 .it

Renzo Piano ha presentato con il presidente della regione Liguria Giovanni Toti il nuovo progetto del ponte sul torrente Polcevera che ha annunciato sarà pronto entro novembre 2019.

ha detto Piano e questo acciaio sarà lavorato dallo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano in quanto i nuovi proprietari dell’Ilva Arcelor Mittal hanno dato massima disponibilità alla fornitura di acciaio.

“Un ponte che non potrà essere un viadotto come gli altri per il carico di dolore che porta e per il significato che deve avere per la ripartenza della città, della regione e del paese”,