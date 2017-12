gentiloni

Gentiloni a Napoli: ''Investire al Sud e creare condizioni di lavoro''

Investire al Sud conviene, ora più che mai, ne è certo il premier Paolo Gentiloni.

Investire al Sud conviene, ora più che mai, ne è certo il premier Paolo Gentiloni. "Dobbiamo far sì che andare a studiare o a lavorare all'estero non sia una triste condanna ma una scelta reversibile. Noi incoraggiamo gli studenti stranieri a venire a studiare in Italia". "Non ci lamentiamo che ci siano spinte o occasioni di lavorare all'estero ma vogliamo che siano frutto di una libera scelta e non del fatto che le nostre terre non danno altre occasioni", sottolinea. "La sfida del lavoro per i giovani del Sud esiste da lungo tempo, ma il contesto europeo e globale dell'economia, oggi ci dà l'occasione per dare risposte - assicura il premier- Adesso e non tra tre anni abbiamo. Condizioni per investire e creare al Sud che sono di una convenienza senza precedenti. Chi oggi ha questo obiettivo lo può fare a condizioni che non sono mai state così vantaggiose".

Il premier Gentiloni a Napoli è stato accolto proprio da studenti e movimenti di disoccupati. I manifestanti non sono tanti, ma chi protesta tenta di rompere il cordone delle forze dell'ordine, la polizia reagisce e carica, respingendo i manifestanti e allontanandoli in direzione del porto. Lanciato anche un fumogeno. Gli scontri sono avvenuti davanti al Teatro Mercadante. Esposti anche striscioni per il lavoro e contro la buona scuola e contro il premier slogan: “Via da Napoli”.

Gentiloni parla anche della legge di bilancio: "Non rinunciamo alle nostre priorità annegandole in una nuvola di segnali da indirizzare nelle parti più svariate"; e della Cassa del Mezzogiorno: "Nessuno ripropone la stagione della Cassa del mezzogiorno, ma non si può rinunciare a politiche speciali di investimenti per il sud, la ricetta non può essere quella di negare l'esistenza di una questione meridionale". E ovviamente di Napoli: "Napoli è sempre stata una città con le sue radici ma con la sua cultura capace di parlare al mondo, di avere una singolarissima vocazione globale". "A questa Napoli - aggiunge - ci rivolgiamo quando parliamo dell'occasione che abbiamo davanti per dare risposte e lavoro ai giovani. Questa Napoli che ha fatto l'orgoglio dell’Italia con il riconoscimento Unesco alla pizza".

