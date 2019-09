Europa

Gentiloni, nuovo commissario italiano in Europa, gli auguri di Orlando

Orlando: ''Competenza che darà immagine diversa dell'Italia''.

Pubblicata il: 06/09/2019

"Voglio come sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia formulare i migliori auguri di buon lavoro a Paolo Gentiloni, nuovo commissario italiano in Europa. Una presenza che esprime competenza e che siamo certi riuscirà a dare una immagine nuova e diversa dell’Italia e si adopererà per una nuova stagione dell’Europa che metta al primo posto i cittadini e il rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno." Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

