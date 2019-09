droga

Getta hashish dal balcone di casa: arrestato 28enne

Il giovane alla vista dei carabinieri tentava di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dalla finestra del secondo piano dell'appartamento.

I carabinieri della compagnia di Monreale, nell’ambito di un servizio antidroga hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio C.c. 28enne, originario di Agrigento, domiciliato a Palermo.

I militari dell’Arma insospettiti da un via vai anomalo di persone dall’abitazione dell’uomo in via Molara hanno deciso di effettuare un controllo.

Gli operatori riuscivano prontamente a recuperare un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. A seguito di perquisizione domiciliare veniva rinvenuto nell’abitazione anche un bilancino di precisione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto e la condanna senza applicazione di misure.

Fonte: Carabinieri

