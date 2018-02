persone scomparse

Giallo a Capaci: continuano le ricerche dei due scomparsi

Proseguono le ricerche di Giovanni Guzzardo e Santo Alario...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2018 - 20:24:11 Letto 348 volte

Proseguono le ricerche di Giovanni Guzzardo e Santo Alario scomparsi lo scorso 7 febbraio nel palermitano. I carabinieri stanno utilizzando i cani molecolari nella zona di Caccamo e della diga Rosamarina dove è stata trovata l'auto con cui i due si erano allontanati da Capaci e con cui sono andati a Ventimiglia di Sicilia. Qui sono state analizzate tutte le impronte lasciate attorno all'auto anche per cercare possibili tracce di altre vetture.

Al fine di favorire le indagini, anche il traffico dati e telefonico dei due scomparsi è stato passato al setaccio per vedere se quel giorno Guzzardo e Alario avessero qualche appuntamento con qualcuno. A parte i video girati e la chat con la compagna di Alario, Rosalia Sparacio, si stanno verificando le ultime telefonate fatte dai due. Soprattutto l’attenzione è sulle chiamate effettuate da Giovanni Guzzardo, che a quanto pare aveva un appuntamento e si era fatto accompagnare proprio da Alario.

I familiari di Guzzardo non collaborano. Solo la nipote su Facebook ha lanciato l'appello e ha chiesto allo zio di tornare e farsi vivo. La famiglia di Santo Alario, invece, non smette di andare in caserma dai carabinieri a Villabate per chiedere notizie. "Sto impazzendo - dice Anna Maria Musso, madre di Santo Alario - Io non capisco cosa doveva andare a fare mio figlio in quei posti sperduti. Non riesco a dormire da giorni. Sono una donna distrutta. Ho visto quei video e non capisco che c'entra mio figlio in quei posti. Chiedo e imploro di sapere cosa sia successo. Qualcuno ha visto quella Panda passare dal centro di Ventimiglia?". "Abbiamo cercato di parlare anche con la famiglia di Guzzardo. Niente – continua la donna -. Non siamo riusciti a parlare e chiedere loro se sapessero qualcosa. Ci hanno chiuso il telefono in faccia. Abbiamo cercato di parlare con una cognata. Ma niente. E la mia giornata a Villabate passa ad andare dai carabinieri per sapere se ci sono novità. È un incubo da cui non usciamo".

L'unica cosa certa di questo giallo è che Guzzardo e Alario sono passati il 7 febbraio dal negozio Antichi Sapori Calamigna a Ventimiglia di Sicilia. Negli ultimi quattro video spediti alla compagna di Alario, Rosalia Sparacio, si vedono i due a bordo di una Panda che girano per le campagne e le strade attorno a Ventimiglia di Sicilia. "Sto andando a sbrigare una cosa e poi ti dico", ha scritto Alario alla sua compagna quando ha inviato la foto e poi è sparito. Dalle 15.51 il collegamento Whatsapp si è interrotto.

