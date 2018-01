napoli

Giallo a Napoli: trovato cadavere di un 16enne sui binari

Il cadavere di un ragazzo di sedici anni di Arzano Ŕ stato scoperto nei pressi della stazione di Casoria, lungo i binari della linea ferroviaria.

Il cadavere di un ragazzo di sedici anni di Arzano, Ciro Ascione, è stato scoperto nei pressi della stazione di Casoria, lungo i binari della linea ferroviaria. Non si avevano sue notizie dallo scorso sabato: era stato a Napoli dove da qualche tempo frequentava una ragazza poco più piccola di lui che abita nella zona dei Quartieri spagnoli. Intorno alle 20,30 il ragazzo aveva telefonato alla madre dicendole che stava rientrando, che avrebbe raggiunto in metropolitana la Stazione Centrale e da lì avrebbe preso il treno. Questo è stato il suo ultimo contatto.

Ora però è giallo sulla sua morte: alcune telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre usciva dalla stazione della metropolitana e percorreva la galleria Garibaldi. Nella stazione centrale, però, non sarebbe mai entrato: non comparirebbe in nessuna delle tre telecamere posizionate agli ingressi e al binario da dove avrebbe dovuto prendere il treno. Poi la notizia del ritrovamento del cadavere.

Ora i familiari non si danno pace: è mai salito su quel treno? E come ha fatto a cadere da un convoglio in corsa? Tutti dubbi ai quali lavorano gli inquirenti, ma di una cosa son certi: non è stato suicidio. Un primo esame sul corpo ha evidenziato ferite e contusioni compatibili con una caduta dal treno. Indagini in corso anche su una telefonata anonima che nei giorni scorsi avrebbe annunciato la morte del ragazzo.

