Giallo a Palermo, trovato un cadavere al ponte Oreto

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel fiume Oreto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2020 - 15:50:04 Letto 488 volte

Giallo a Palermo. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel fiume Oreto, all'altezza del ponte. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di piazza Verdi e della stazione Oreto, che stanno conducendo le indagini, potrebbe trattarsi di un suicidio (in un punto tra l'altro tristemente famoso per questo motivo), ma nessuna pista per ora è esclusa.

Presenti anche gli uomini della Scientifica che stanno effettuando i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

