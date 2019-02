trovato morto a letto

Giallo al Capo di Palermo, operaio della Reset trovato morto a letto

Pubblicata il: 14/02/2019 - 14:11:17

Tragedia questa mattina a Palermo, nel quartiere Capo. Un uomo, operaio della Reset di 44 anni, Carmelo Ditta, è stato trovato morto all’interno della propria abitazione, in cortile Anello, disteso sul suo letto.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto da parte dei familiari alle prime ore della mattina. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.

Tutto fa propendere per morte naturale ma si attende il medico legale per comprendere esattamente le cause del decesso.

Sconvolti amici, parenti e colleghi che su Facebook hanno scritto messaggi di cordoglio per il 44enne.

