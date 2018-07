Giallo al liceo ''Basile'' sulle prove di maturità

prove di maturità

Giallo sulle prove di maturità al liceo di Palermo “Ernesto Basile”.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2018 - 16:15:05 Letto 443 volte

Giallo sulle prove di maturità al liceo di Palermo “Ernesto Basile”. Gli agenti della polizia del commissariato Brancaccio hanno sequestrato infatti documenti e plichi degli ultimi esami.

Gli agenti sarebbero stati chiamati da alcuni insegnanti della commissione di esami che avrebbero notato alcune anomalie nello svolgimento delle prove e nella redazione dei verbali.

Venerdì scorso mentre si stava lavorando a completare gli atti per poi pubblicare i voti i poliziotti del commissariato Brancaccio sono arrivati a scuola in via San Ciro e hanno sentito tutti gli insegnanti, il dirigente scolastico e la presidente di commissione. Poi, come disposto dal pm, hanno sequestrato i documenti e i verbali.

