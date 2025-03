Giardini della Zisa, Terza commissione consiliare: ''Più spazi per i disabili e per le associazioni di volontariato''

Giardini della Zisa

''Pił spazi per i disabili e per le associazioni di volontariato'', sono questi alcuni degli obiettivi che saranno al centro del tavolo tecnico che i componenti della Terza Commissione Consiliare intendono organizzare nei prossimi giorni dopo il sopralluogo avvenuto stamane davanti il Castello della Zisa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2025 - 14:27:59 Letto 1139 volte

"Abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso ai disabili, istituire un servizio di sorveglianza attraverso gli operai della Reset, liberare i dammusi occupati abusivamente e concedere spazi alle associazioni di volontariato per restituire i giardini ai cittadini palermitani". Sono questi alcuni degli obiettivi che saranno al centro del tavolo tecnico che i componenti della Terza Commissione Consiliare intendono organizzare nei prossimi giorni dopo il sopralluogo avvenuto stamane davanti il Castello della Zisa.

"Su richiesta del garante dei diritti ai disabili Pasquale Di Maggio e dell’associazione AssComPa – affermano Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione, e i componenti Massimiliano Giaconia, Concetta Amella, Antonino Abbate e Caterina Meli – abbiamo verificato di persona l’attuale situazione dei giardini, e abbiamo notato che aprendo dei cancelli, quindi utilizzando delle semplici soluzioni abbastanza di buon senso e a portata di mano, non costose e non onerose, si possono realizzare almeno un paio di ingressi per i disabili".

"Inoltre, abbiamo visto la presenza di alcune strutture, gli antichi “dammusi”, nella zona antistante il Castello, che sono semplici magazzini, tre dei quali sono occupati abusivamente, e lo abbiamo già segnalato alle autorità competenti, e altri sono liberi. Quindi, come Terza Commissione abbiamo pensato di organizzare un tavolo tecnico a cui parteciperanno, tra gli altri, il settore Ville e giardini, per quanto riguarda la gestione degli spazi, la Reset, per il servizio di vigilanza, e il settore Patrimonio del Comune, per capire se sarà possibile assegnare questi locali alle associazioni di volontariato che operano nel territorio palermitano che possano così arricchire questi spazi con attività per bambini o anziani”.

Fonte: Comune di Palermo

