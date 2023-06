Giardino della Zisa

Giardino della Zisa, Mineo: ''Polemiche sterili, in corso manutenzione straordinaria, lunedì riapriamo al pubblico''

In corso i lavori di manutenzione straordinaria del verde del giardino della Zisa.

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del verde del giardino della Zisa, avviati su input dell'assessore alle Politiche ambientali e al verde urbano, Andrea Mineo. Lunedì il sito riaprirà al pubblico.

«Il giardino della Zisa - dichiara l'assessore Mineo - già dall'inizio di quest'anno è stato oggetto di numerosi interventi, finanziati grazie al programma React-Eu “Verde diffuso e connettività", che prevede la messa a dimora di nuovi alberi nelle ville storiche e nelle aree verdi cittadine. Con l'alta sorveglianza della Soprintendenza è stata effettuata la piantumazione di nuove alberature, del prato, stiamo procedendo alla potatura del verde, oltre alla collocazione di nuovi cestini e nuove panchine. Nei giorni scorsi, inoltre, dopo un primo sopralluogo insieme agli uffici, abbiamo ripristinato il vecchio impianto di irrigazione, ormai non funzionante, abbiamo riparato il pressostato guasto e realizzato un ulteriore impianto di irrigazione di tipo smart con tecnologia moderna, collegato da remoto. Infine, sono in fase di aggiudicazione le gare relative alla fornitura e alla collocazione di giochi ricreativi e piccole attrezzature per il fitness e, a seguito delle interlocuzioni con il Coime, stiamo procedendo al posizionamento delle transenne vicino all'area del ponticello. Tutte azioni, queste, mirate a restituire a cittadini e turisti il sito in condizioni ottimali, operazione non facile dopo anni di degrado e incuria. Alla luce di quanto sopra - conclude Mineo - spiace constatare che qualcuno provi a fare politica cavalcando polemiche non solo sterili e perditempo, ma anche prive di una verifica più approfondita, polemiche che sicuramente non risultano essere costruttive ai fini della valorizzazione del sito e che danneggiano fortemente l'immagine della Città».

Fonte: Comune di Palermo

