Sequestro

Giocattoli pericolosi, Guardia di Finanza sequestra circa 100 mila prodotti

Privi del marchio CE e tenuti in cattive condizioni in un negozio di via Oreto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2018 - 13:19:44 Letto 378 volte

Priorità assoluta alla sicurezza dei bambini e dei loro momenti di svago: questa la prerogativa alla base dell’operazione Bad Toys 2 della Guardia di Finanza di Palermo, che a cavallo delle festività pasquali ha completato le operazioni di individuazione e sequestro di giocattoli pericolosi avviate in occasione del Carnevale scorso.

Oltre 100.000 i prodotti sequestrati, dalle armi giocattolo alla bigiotteria, privi del marchio che certifica la conformità alle norme CE sulla sicurezza e conservati in condizioni precarie e insalubri, nel piano interrato di un’attività commerciale in via Oreto.

I responsabili dell’attività, madre e figlio di etnia orientale, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere della violazione alla normativa sulla sicurezza dei prodotti, oltre che dei reati di vendita di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione.

Fonte: GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!