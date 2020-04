Finanziaria

Giornalismo, Figuccia: ''Approvare la norma in finanziaria''

''Il 10% delle risorse stanziate diventino un'opportunità occupazionale per i professionisti dell'informazione'', a dirlo è Vincenzo Figuccia.

"Stamane spingeremo in Aula perché l'emendamento che abbiamo posto all'articolo 8 della finanziaria con riferimento al sostegno al mondo dell'editoria siciliana, concretizzi l'opportunità che il 10% delle risorse stanziate diventino un'opportunità occupazionale per i professionisti dell'informazione - a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue - in particolare se così approvata, la norma consentirà ad Aziende Sanitarie ed enti locali di stipulare a seguito di selezione ad evidenza pubblica, contratti con giornalisti per la promozione di notizie e iniziative riguardanti la tutela della salute. Sarebbe un ottimo risultato - conclude - che garantirebbe presidi permanenti dell'informazione in siti strategici"

