Giornalista tedesco pestato, aggressore in carcere

Resta in carcere il diciannovenne che sabato scorso ha aggredito il giornalista tedesco in piazza San Francesco d'Assisi.

Le scuse per quello che ha fatto e la sua linea di difesa non hanno retto davanti al giudice per le indagini preliminari Ermelinda Marfia. Resta in carcere Salvatore La Barbera, il diciannovenne che sabato scorso ha aggredito il giornalista tedesco in piazza San Francesco d'Assisi. A deciderlo è stato il giudice, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del pubblico ministero Giulia Amodeo.



Salvatore La Barbera sabato scorso aveva colpito con due pugni, a freddo, il professionista che si trovava vicino al pub dove aveva cenato con la famiglia. La figlia del giornalista, originario di Monaco di Baviera, stava giocando nella piazza. Il giovane ha sostenuto di avere dato un solo schiaffo al giornalista e di avere "difeso mia madre". Il giornalista aveva ripreso la donna che stava attraversando la zona pedonale con la sua auto. Da lì c'è stato uno scambio di battute. E poi l'intervento del figlio.



"Grazie", così avrebbe detto la donna al figlio dopo quei pugni al volto del giornalista. Il professionista è rimasto a terra nel sangue, i suoi amici erano convinti che qualcuno gli avesse sparato. La figlia di 10 anni, purtroppo, ha assistito a quel raid violento. E, senza nemmeno pensarci due volte, madre e figlio sono saliti a bordo dell'auto e sono andati via. I carabinieri sono arrivati all'autore del pestaggio grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona.

