Giornata contro gli sprechi alimentari, Papa Francesco: ''Scartare cibo significa scartare persone''

''╚ scandaloso non accorgersi di quanto il cibo sia un bene prezioso'', dice il Papa in un tweet nella Giornata contro gli sprechi alimentari.

"Lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo spreco. Scartare cibo significa scartare persone.

È scandaloso non accorgersi di quanto il cibo sia un bene prezioso e di come tanto bene vada a finire male". Lo dice il Papa in un tweet nella Giornata contro gli sprechi alimentari.

