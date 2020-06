incendi

Giornata di roghi, fiamme anche verso Villabate in autostrada

Le fiamme sono divampate nello spartitraffico dell'autostrada A19, tra Palermo e Villabate, in direzione Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/06/2020 - 15:48:21 Letto 427 volte

Incendi in provincia di Palermo. Così come ipotizzato da un bollettino dell protezione civile, oggi giornata di roghi.

Le fiamme sono divampate nello spartitraffico dell'autostrada A19, tra Palermo e Villabate, in direzione Catania. Si sono registrate code e rallentamenti.

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!