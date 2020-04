Giornata della salute

Giornata mondiale della salute, Mattarella: ''Solidarietà sia vettore di pace''

''L'impegno solidale per la salute può diventare un vettore di pace e amicizia tra i Paesi'', così il presidente Mattarella.

"L'impegno solidale per la salute può diventare un vettore di pace e amicizia capace di influenzare positivamente le relazioni tra i Paesi". Così il presidente Mattarella per la settantesima Giornata mondiale della salute.

"Proprio la valenza universale del diritto alla salute ci chiama a un impegno, a una corresponsabilità globale, mettendo da parte egoismi nazionali e privilegi, per dare alla cooperazione mondiale un impulso per cure, ricerca, scambio di informazioni, fornitura di strumenti per salvare vite umane".

