Giornata salute della donna, Mattarella: ''Emergenza Covid ha messo a dura prova la gestione delle altre patologie''

''Il nostro sistema sanitario, è stato messo a dura prova dall'emergenza Covid'' ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata nazionale per la salute della donna.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2022 - 10:46:12 Letto 778 volte

In occasione della Giornata nazionale per la salute della donna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come "l'emergenza Covid, impegnando in maniera eccezionale il nostro sistema sanitario, abbia messo a dura prova la gestione ordinaria di diverse patologie, soprattutto quelle che richiedono interventi di prevenzione".

Mattarella ha anche ricordato come "anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere con uno scarso coinvolgimento delle donne nella fase di sperimentazione, con effetti sui risultati".

Fonte: TGCOM24

