governo

Giorni decisivi per il governo Conte, Renzi: ''Pronto alla sfida in Aula''

''Il destino dell'attuale esecutivo dipende da Conte prima e dal Parlamento poi, non da me'', dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2021 - 00:18:19 Letto 384 volte

Il messaggio di fine anno di Mattarella "l'ho apprezzato molto. Sono felice che al Quirinale ci sia un galantuomo che interpreta al meglio il ruolo di garante delle regole che la Costituzione gli impone. Il passaggio su Europa e vaccini, poi, è stato semplicemente magistrale". Lo dice, in un'intervista a Il Messaggero, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

L'invito forte alla coesione "è un passaggio che condivido totalmente. Abbiamo la più grande chance della storia degli ultimi trent'anni: una mole di risorse mai vista per ricostruire l'Italia. Non possiamo sprecarla. Ora o mai più". Il destino dell'attuale esecutivo "dipende da Conte prima e dal Parlamento poi, non da me. Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono". Se però "le nostre idee danno fastidio, andiamo all'opposizione".

Conte ha detto "che verrà in Parlamento. A mio giudizio ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo. Ma se ha scelto di andare a contarsi in aula accettiamo la sfida". Renzi non ha paura "della libertà delle persone. Se qualche parlamentare vorrà appoggiare il governo Conte perché convinto dalle parole del premier, bene. Mi fa sorridere che chi è entrato in Parlamento per aprirlo come una scatoletta di tonno finisca col dipendere dalle mosse di Clemente Mastella".

L'ex presidente del Consiglio pensa "che il premier sia sicuro dei suoi conti, altrimenti avrebbe scelto la strada del confronto politico prima di andare in aula". Se invece andrà sotto, "abbiamo varie soluzioni diverse che potranno essere valutate dal Parlamento e dal Capo dello Stato. Anticipare adesso la posizione di Italia Viva sarebbe mancare di rispetto al Quirinale. La Costituzione dice che la legislatura va avanti finché ci sono i numeri in Parlamento, non finché lo dice Conte".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!