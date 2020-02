droga

Giovane beccato a spacciare allo Zen 2: arrestato

Carabinieri arrestano 20enne per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2020 - 16:47:50 Letto 351 volte

Nel quartiere Zen 2, i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno arrestato M. A., nato a Palermo, classe 2000, ivi residente, resosi responsabile del reato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno notato che il menzionato era intento a cedere droga ad alcuni potenziali consumatori in via Costante Girardengo.

A seguito della perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto gr. 60 di marijuana divisa in altrettante dosi, gr. 38 di hashish divisa in altrettante dosi ed € 140 ritenuti provento dell’attività illecita.

Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati sequestrati.

L’arrestato è stato tradotto presso l’abitazione, in regime degli arresti domiciliari in attesa di essere tradotto presso il locale Tribunale per il rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nell'ambito dei controlli, i militari hanno rinvenuto, occultati in un'intercapedine di un padiglione, più di cento chili di artifizi pirotecnici che, dopo le verifiche, sono stati fatti brillare dagli artificieri.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!