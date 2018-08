Giovane colpito con due testate a Cefalù, arrestato buttafuori

identificato

Giovane colpito con due testate a Cefal¨, arrestato buttafuori

La violenta aggressione, avvenuta tra il 2 e il 3 giugno scorsi, aveva provocato alla vittima ingenti danni al volto. Dalle prime indagini, il responsabile non risulta nell'elenco ufficiale degli addetti alla sicurezza

La polizia di Stato ha identificato l’autore di una violenta aggressione ai danni di un giovane, avvenuta a Cefalù la notte tra il 2 e il 3 giugno scorsi. Si tratta di un 49enne di Villabate, già gravato da molteplici pregiudizi di polizia e penali, in passato sottoposto alla misura del preavviso orale del Questore di Palermo. Nei suoi confronti, per l’aggressione dello scorso giugno, i poliziotti di Cefalù hanno eseguito un provvedimento di divieto di dimora. Il riconoscimento da parte della vittima è stato possibile anche grazie ai social network, da cui sono stati estrapolati video e immagini preziosi per l'esito delle indagini.

La notte dell'aggressione, il ragazzo stava trascorrendo la serata in un noto locale della movida cefaludese insieme agli amici, quando è stato colpito con due testate al volto che gli hanno procurato lesioni gravi e una prognosi superiore a 40 giorni. Le indagini dei poliziotti hanno condotto all'individuazione del responsabile dell’aggressione, identificato nel 49enne di Villabate. Alla base del violento gesto ci sarebbero futili motivi, tra i quali l’essersi resi - la vittima e gli amici - persone sgradite all’interno del locale, arrecando fastidio ad altri avventori.

Tuttavia ciò che è emerso nel corso degli accertamenti è che, tra i buttafuori regolarmente impiegati quella notte all’interno del locale, non figurava il 49enne. L’ipotesi al vaglio dei polizotti è che l’uomo svolgesse abusivamente l’attività. A rafforzare i sospetti, il recente passato dell'aggressore: poco più di un anno fa era stato destinatario di contestazione amministrativa da parte di personale della Divisione PAS della Questura di Palermo, poiché sorpreso a svolgere abusivamente proprio l’attività di buttafuori. Al riguardo sono ancora in corso le indagini.

