Giovane palermitano perde la vita in un incidente stradale a Pisa

Un palermitano di 25 anni è rimasto vittima di un incidente stradale a Pisa.

02/06/2018

Un palermitano di 25 anni è rimasto vittima di un incidente stradale a Pisa e ha perso la vita dopo l'impatto con un'auto. Il ragazzo viaggiava sulla sua moto lungo via della Fila a Capannoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’automedica del 118 di Peccioli, ma per Antonino Amato, conosciuto dagli amici come Tony, non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni il giovane, che lavorava nel capoluogo toscano, si trovava in compagnia di alcuni amici motociclisti quando avrebbe perso il controllo della sua Honda Cbr rossa. Quindi lo schianto contro l’auto di alcuni turisti svedesi. Saranno i militari di Ponsacco, impegnati nei rilievi, a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

