Giudici di Pace onorari e Got senza tutele e garanzie

giudici

Giudici di pace e Got senza tutele e garanzie

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2019 - 09:53:44 Letto 474 volte

"Da anni i giudici di pace onorari e Got lavorano con contratti sostanzialmente a cottimo, senza tutele nè garanzie: non hanno ferie, malattie, maternità, versamenti contributivi, in violazione dei più elementari principi costituzionali di tutela del lavoratore e ciò pur contribuendo ad assolvere alla delicatissima funzione della giustizia. Il loro decennale impegno ha consentito infatti lo smaltimento di migliaia di processi. Inoltre questi giudici sono precari dello Stato di lunga durata, in violazione di principi e direttive europee che non consentono forme di lavoro precario , se non in via eccezionale, ed obbligano gli Stati alla trasformazione del rapporto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato." Lo dichiara Nadia Spallitta capolista per Sicilia e Sardegna della Lista Europa Verde.



"Europa Verde - conclude la Spallitta - sostiene e si fa carico di questa delicata problematica, in quanto riteniamo che la giustizia sociale passi attraverso la tutela dei lavoratori. Siamo per questo contrari ad ogni forma di precariato ed impegnati affinché le giuste rivendicazioni trovino finalmente una soluzione che garantisca dignità e prospettive di vita, fino ad oggi, invece, illegittimamente negate."

