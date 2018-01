elezioni

Giulia Bongiorno, avvocatessa di Palermo, candidata con la Lega

''Sono emozionata di riprendere questo percorso, sono contenta che in questo periodo ho avuto questo dialogo con Matteo Salvini...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2018 - 17:27:39 Letto 373 volte

“Sono emozionata di riprendere questo percorso, sono contenta che in questo periodo ho avuto questo dialogo con Matteo Salvini. Il mio auspicio è di riuscire ad avere una Italia con meno contumaci e più regole che ci garantiscono la libertà. Rifare un sistema sanzionatorio è un deterrente per i reati”. Così l‘avvocato palermitano Giulia Bongiorno, in una conferenza stampa con Matteo Salvini a Montecitorio, annuncia la sua candidatura con la Lega. Sarà capolista in uno o più collegi.

“Quello che mi ha colpito di Salvini – dice – è la nitidezza di idee in materia di sanzioni e di regole. Una nitidezza che mi sembra fondamentale. Le sanzioni servono. Sono favorevole a regole, sanzioni e divieti, e alla riscoperta di questi valori”. “Sono palermitana, faccio parte di quelli che hanno in Matteo Salvini la persona più lontana, perchè si chiamavano Lega Nord, avevo una certa diffidenza. In questi anni facendo varie interviste mi esprimevo sulla sicurezza, sulle donne, e mi dicevano: ‘Stai attenta, lo dice anche Salvini’. Ho iniziato a parlare con lui, questa candidatura non è maturata 5 minuti fa”, ha spiegato Bongiorno.

E Salvini, gongolante per la scelta dell’avvocatessa palermitana dichiara: “La presenza di Giulia Bongiorno mi riempie d’orgoglio. E’ segno di una Lega che cresce e che punta sulla professionale della realtà civile. Ringrazio l’avvocato Bongiorno per metterci la faccia e candidarsi. Sara’ capolista della Lega in diversi territori del Paese”.

La Bongiorno, già difensore di Giulio Andreotti, in passato è stata deputato con Alleanza nazionale e quindi con Futuro e libertà di Gianfranco Fini.

