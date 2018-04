Nuovi assessori

Giunta comunale: da Orlando pressing per un rimpasto, tre i nomi caldi. Gli alleati: ''Prima dei nomi viene Palermo''

Il sindaco di Palermo ha ravvisato la necessità di cambiare aria e "politicizzare" le caselle da riempire. Ieri incontro con la maggioranza, ma il rimpasto non ha una data precisa

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 19/04/2018 - 11:28:39 Letto 397 volte

Montagne di rifiuti in fiamme lungo i marciapiedi, manti stradali massacrati dai lavori per la fibra ottica, aziende municipalizzate in piena crisi economica e progetti per la mobilità a rilento; il tutto condito da cantieri sparsi in zone nevralgiche a paralizzare il traffico. Palermo non sta di certo offrendo la parte migliore di sé, e i cittadini vivono grandi disagi ogni giorno.

Il sindaco Leoluca Orlando vuole dimostrare alla città intera che lui non ci sta, e in questi giorni ha deciso di rinnovare la Giunta comunale con un processo di maggior "politicizzazione" del gruppo degli assessori. Via tre nomi, dentro altri tre: questo sarebbe il prossimo step verso una Palermo più vivibile e gestita da mestieranti della politica più esperti. Ieri Orlando ha incontrato a Villa Niscemi gli alleati della maggioranza, per ridiscutere un progetto politico che sembra naufragare tra incertezze e abbozzati tentativi di cambiamento.

Secondo le indiscrezioni molti i nomi a rischio partenza, non troppi quelli dei potenziali "nuovi acquisti": Teresa Piccione (Pd), Giusto Catania (Sinistra Comune) e Fabio Giambrone, braccio destro di Orlando, potrebbero essere i papabili; l'unico nome ufficiale è quello di Leopoldo Piampiano, confermato da Sicilia Futura.

I diretti interessati però, oltre a smentire eventuali candidature ufficiali o ufficiose nel corso dell'incontro, hanno precisato a chiare lettere l'obiettivo unico di questo rimpasto: migliorare e salvaguardare Palermo, indipendentemente dai nomi in corsa per le poltrone di assessori. "Siamo d'accordo sul fatto che serva un surplus di politica - ha dichiarato ad Adnkronos Giusto Catania, uno dei nomi "caldi" - ma il rimpasto in sé non ci interessa". Altro tabù della riunione di ieri la scelta di una data certa, per quello che si preannuncia un walzer di cariche in Giunta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!