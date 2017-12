ars

Giunta: ecco possibili nomi e posizioni nelle intenzioni di Musumeci

Ancora attesa per la nuova giunta di cui Musumeci si sta occupando in questi giorni. Entro giovedì 30 novembre tutto dovrebbe essere definito anche se si spera di riuscire a chiudere il cerchio entro gli inizi della settimana prossima.

L’intenzione è quella di chiudere con l’avallo dell’intera coalizione, anche se non mancano eventuali nomi sostitutivi qualora le deleghe non fossero “accettate” dagli alleati.

Comunque rispetto agli accordi presi prima delle elezioni:Gaetano Armao dovrebbe essere vice presidente e assessore all’Economia, Roberto Lagalla assessore alla Formazione professionale e Istruzione, Vittorio Sgarbi assessore ai Beni Culturali, Ruggero Razza assessore alla Sanità, Totò Cordaro Territorio e Ambiente, Mimmo Turano alle Attività Produttive.

Mancano assessori della Lega e Fratelli d’Italia, per un posto in giunta c’è anche Alessandro Aricò, e gira anche qualche altro nome.

Per gli assessori di Forza Italia, il Partito, continua a non fare i suoi nomi ufficialmente al governatore: in lizza Marco Falcone, Edy Bandiera, Riccardo Gallo Afflitto, Santi Formica, Giovanni Mauro e Giuseppe Guaiana. In totale sono sei, ma in lizza Musumeci vorrebbe assegnarne solo quattro e fra questi l’unico nome abbastanza certo sembra essere quello di Marco Falcone.

Intanto, è in bilico la posizione da presidente dell’Ars di Miccichè che, fatta la giunta, potrebbe non riuscire a mantenere gli alleati fermi sulle posizioni che portano alla sua elezione.

