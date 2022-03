Pnrr

Giustizia, Cartabia: ''Dal Pnrr investimenti per circa 3 miliardi''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2022 - 09:20:56 Letto 750 volte

Investimenti totali di 2 miliardi e 827 milioni di euro per gli interventi in materia di giustizia. "Per l'ufficio del processo l'impegno finanziario è di 2 miliardi e 282 milioni, il secondo pilastro di investimenti è quello per la transizione digitale, per la digitalizzazione dei fascicoli, di 83,5 milioni. Poi l'elaborazione di nuovi strumenti di analisi dei dati, i data lake, con un impegno di circa 50 milioni. Per la riqualificazione del patrimonio immobiliare l'investimento è di 412 milioni". A fornire i dati è stata la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, riferendo in commissione al Senato sullo stato di attuazione del Pnrr.

Fonte: Adnkronos

